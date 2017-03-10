На канале "Санкт-Петербург" вышел сюжет о малоэтажном жилом районе "Шотландия"

Журналисты побеседовали с руководителем маркетинга и аналитики NDG Елизаветой Яковлевой и с Вячеславом Лебедевым, директором управления по работе с партнерами Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – стратегического партнера Navis Development Group.



Журналистов заинтересовала отделка квартир в жилых районах формата «Европейские пригороды». Елизавета Яковлева рассказала о том, насколько возросло количество обращений от клиентов за покупкой готовых к проживанию квартир. При чем речь идет не только об отделочных роботах, но и комплексного оснащения квартиры всем необходимым для жизни – мебелью и бытовой техникой.

Большое внимание было уделено возможности включить стоимость отделки квартир в ипотечный договор, что очень выгодно с точки зрения кредитной ставки по сравнению с потребительским кредитованием, которым многие пользуются для проведения ремонтных работ. Также специалист отметила, что застройщику всегда удается получить самые выгодные условия на приобретение строительных материалов и непосредственно отделочных работ.

В рамках сюжета выступил Вячеслав Лебедев, директор управления по работе с партнерами Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Вячеслав рассказал о том, что данный вид жилья востребован в своем сегменте, и для Сбербанка как для крупного игрока важно, когда появляются такие предложения комплексные, проработанные от наших партнеров. Наш клиент получает уникальное предложение – это новая квартира в жилищном комплексе, которая идет с ремонтом и мебелью, оформить ипотеку на которую он может онлайн.

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