Космос посылает нам пельмени. Зачем?
Зонд «Кассини», изучающий космические ландшафты вокруг Сатурна, обнаружил спутник-пельмень. Форма ледяной глыбы, вращающейся вокруг планеты, сильно напоминает это блюдо русской кухни. Почему лед превратился в пельмень и какие еще (гастрономические и не только) чудеса таит в себе наша Солнечная система, в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал блогер, популяризатор космонавтики, основатель известного паблика «Открытый космос», сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров.
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– Что это за космический пельмень? Что обнаружил аппарат Cassini в кольцах Сатурна?
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– Это случайный успех ученых, или «пельмень» искали?
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– А «пельмень» Пан появился внезапно?
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– Космонавты и космические ученые все сравнивают с едой (памятуя о тюбиках с гастрономическим «космосом» внутри)?
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– Когда ждать следующих «космических блюд»?
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– Когда космические просторы забороздят туристы, они смогут увидеть необычные космические объекты?
1
– Что это за космический пельмень? Что обнаружил аппарат Cassini в кольцах Сатурна?
– Некоторые увидели «летающую тарелку», но большинство видят в этом объекте «пельмень». На самом деле это спутник. Судя по его структуре, это большой кусок льда, что неудивительно для колец Сатурна. У него много ледяных спутников. Но самым необычным для этого спутника Сатурна, который называется Пан, является кольцо, которое и придаёт ему характерную форму пельменя, или тарелки. Пока есть только одна гипотеза, как этот спутник сформировался. Когда он влетел в кольцо Сатурна (и сейчас продолжает там вращаться), он вокруг себя расчистил путь. Весь «снег» на этом пути, который крутится в кольцах Сатурна и формирует их, он собрал на себя. Обилие льда вокруг подтверждает обоснованность названия «пельмень». Можно сказать, что всё, что находится за орбитой Марса, «живет» в большой космической морозилке.
2
– Это случайный успех ученых, или «пельмень» искали?
– Систему Сатурна исследуют с 1997 года. Туда был послан парный аппарат "Кассини-Гюйгенс". Ведь Сатурн, пожалуй, – это самое любопытное место в Солнечной системе, где находится большое количество интересных спутников. Там есть Титан, который по размерам больше Луны. Это единственный спутник, обладающий развитой атмосферой, и она в 1,5 раза плотнее земной. Сила притяжения там в 7 раз ниже, поэтому легенда об Икаре в этих краях звучала бы гораздо убедительнее. На Титане можно реально взлететь, склеив себе картонные крылья. Проблема в том, что средняя температура там минус 180 градусов по Цельсию. Вместо камней – лед, вместо воды – жидкий метан. Место совершенно фантастическое, второе в Солнечной системе, где текут реальные реки. Там есть реальные озёра и есть реальная гидросфера, только роль воды выполняет метан. Для исследования этого спутника и был нужен спускаемый аппарат "Гюйгенс". Он влетел в атмосферу Титана. Совершил посадку. И в жуткой минусовой температуре он прожил около часа. В сети есть видео посадки аппарата.
При этом в системе Сатурна есть ещё одно необычное тело – спутник Энцелад. Он тоже ледяной. По крайней мере снаружи. Необычно, что подо льдом у него есть жидкий океан, который постоянно прорывается через трещины во льду. У южного полюса Энцелада бьют вечные гейзеры. Они выбрасывают примерно 200 кг воды ежесекундно. Ещё в системе Сатурна есть спутник Япет. Он необычен тем, что примерно половина его поверхности коричневая, а другая половина абсолютно белая. Можно сказать, Тирамису.
3
– А «пельмень» Пан появился внезапно?
– Пан был обнаружен ещё в 1990-е годы. Но тогда не знали, что он «пельмень». Тогда это была просто точка. Сейчас уже известны его размеры – 35 километров в поперечнике. По высоте, как любой пельмень, он чуть меньше, около 28 километров. То есть будь он съедобным, можно было бы кормить человечество достаточно долго. А диаметр Энцелада – 500 километров. Если 35-километровый Пан – это пельмень, то Энцелад – это вполне себе «кастрюля с бульоном».
4
– Космонавты и космические ученые все сравнивают с едой (памятуя о тюбиках с гастрономическим «космосом» внутри)?
– Космонавты давно уже не едят из тюбиков, только кетчуп с хреном остался в качестве космической еды в таком виде. Но факт остается фактом: хотя одна из самых распространенных форм в Солнечной системе – шар, сфера, и таковы все планеты, для астероидов возможны совершенно произвольные формы. Для древних астероидов характерна картофелеобразная форма, или вид гальки на морском побережье. А совсем недавно мимо Земли пролетел астероид, который можно сравнить с игральной костью или даже с бриллиантом. Летел он как раз в районе 14 февраля, и некоторые шутили, что это подарок ко дню влюбленных. Но получить этот подарок никто не смог, потому что этот астероид пролетел мимо Земли на расстоянии 2 млн километров. Была еще встреча космического аппарата "Розетта" с астероидом, который был похож на классический мультипликационный ограненный бриллиант.
5
– Когда ждать следующих «космических блюд»?
– Любое исследование в космосе, там, где мы еще не были, обещает такие сенсации. Сейчас реализуется миссия OSIRIS-REx, которая летит к астероиду Бенну, и форма этого астероида пока тоже неизвестна (миссия достигнет астероида в 2019 году, а на Землю возвратится в 2023 году. – Прим. ред.). На ближайшие годы запланированы еще несколько интересных миссий к астероидам. Например, к астероиду Психея. Это «зернышко» неродившейся планеты, гигантский кусок железа диаметром в 100 км. Именно этот материал лежит в ядре Земли или других каменных планет. А Психея – это просто голый кусок железа, летающий в космосе. Пока качественно рассмотреть его не удалось, миссия предназначена для его изучения.
6
– Когда космические просторы забороздят туристы, они смогут увидеть необычные космические объекты?
– Увы. Если говорить о российском проекте «Космокурс» (планируется к запуску в 2020 году. – Прим. ред.), то ничего принципиально нового, что нельзя увидеть с Земли, они не увидят. Дальность таких полетов составит 100 – 150 километров. Они, конечно, окажутся в космосе. Выглянув в иллюминатор, они смогут увидеть картину, которую мог наблюдать Юрий Гагарин, но даже подвига Юрия Гагарина они не повторят. Они не совершат витка вокруг Земли, а просто вылетят в космос и тут же отправятся обратно. Обещать им шикарные виды можно при взгляде на Землю. А в космосе они увидят то, что могут увидеть в горах, например. Тем, кто полетит на Луну в рамках проекта Илона Маска, увидеть удастся больше. Но и заплатят они гораздо больше. Если полет на 100 километров от Земли оценивается в 250 тысяч долларов, то слетать до Луны будет стоить 70 – 120 млн долларов. Билет в два конца, что немаловажно. Стыковки там не будет, они пролетят вокруг Луны и вернутся. Но "пельмень" Пан точно не увидят, он очень далеко. Если стартуем сегодня, то лететь до него будем 6 – 8 лет, то есть на месте будем в 2023 – 2025 году. Естественно, никаких космических туристов в ближайшие полвека там точно не будет, и проверить его «на вкус» получится не скоро.
Подготовил Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».