Космос посылает нам пельмени. Зачем?

2 – Это случайный успех ученых, или «пельмень» искали?



– Систему Сатурна исследуют с 1997 года. Туда был послан парный аппарат "Кассини-Гюйгенс". Ведь Сатурн, пожалуй, – это самое любопытное место в Солнечной системе, где находится большое количество интересных спутников. Там есть Титан, который по размерам больше Луны. Это единственный спутник, обладающий развитой атмосферой, и она в 1,5 раза плотнее земной. Сила притяжения там в 7 раз ниже, поэтому легенда об Икаре в этих краях звучала бы гораздо убедительнее. На Титане можно реально взлететь, склеив себе картонные крылья. Проблема в том, что средняя температура там минус 180 градусов по Цельсию. Вместо камней – лед, вместо воды – жидкий метан. Место совершенно фантастическое, второе в Солнечной системе, где текут реальные реки. Там есть реальные озёра и есть реальная гидросфера, только роль воды выполняет метан. Для исследования этого спутника и был нужен спускаемый аппарат "Гюйгенс". Он влетел в атмосферу Титана. Совершил посадку. И в жуткой минусовой температуре он прожил около часа. В сети есть видео посадки аппарата.

При этом в системе Сатурна есть ещё одно необычное тело – спутник Энцелад. Он тоже ледяной. По крайней мере снаружи. Необычно, что подо льдом у него есть жидкий океан, который постоянно прорывается через трещины во льду. У южного полюса Энцелада бьют вечные гейзеры. Они выбрасывают примерно 200 кг воды ежесекундно. Ещё в системе Сатурна есть спутник Япет. Он необычен тем, что примерно половина его поверхности коричневая, а другая половина абсолютно белая. Можно сказать, Тирамису.