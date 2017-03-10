Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит

Русская православная церковь решила, что «отныне и во веки веков» будет 30 марта отмечать день святого Патрика, покровителя Ирландии и Нигерии.

Святой Патрик теперь наш. Как выяснилось, «не опять, а снова». Протодиакон Андрей Кураев рассказал в эфире интернет-канала [Фонтанка. Офис], можно ли теперь пить пенный алкоголь в пост, так как праздник приходится именно на этот период, и почему, в принципе, национальный ирландский праздник вдруг стал ближе к России, причем на уровне РПЦ.

Святой Патрик был включен в список почитаемых РПЦ святых древних святителей из Центральной и Западной Европы наряду с еще полутора десятками святых на заседании Священного Синода. Однако именно его появление в официальных торжествах РПЦ вызвало живой отклик у населения России. Праздник обычно сопровождается яркими шествиями и спонсируется пивными компаниями. Пять лет назад тогда еще президент США Барак Обама отпраздновал день святого Патрика, выпив пива в одном из ирландских баров. Теперь это, вероятно, смогут безбоязненно делать и российские православные.

[Фонтанка.Офис]: Что это было? Насколько это событие уникальное? Или просто персона Патрика и понятный многим вечерний досуг в этот день привлекают внимание?

Андрей Кураев: – Это событие не уникальное. Подобное время от времени происходило в последние годы в России. Ведь как вообще происходит православная жизнь? Есть несколько независимых поместных церквей. Каждая из них самостоятельна в своих решениях о том, кого включать в святые, кого из своих граждан признавать святыми. Когда это решение происходит, то, скажем, румынская или болгарская церковь сообщают письменно патриархам других стран, что произошло такое событие. Тогда синоды этих стран говорят, что включают имя нового святого в свой календарь. Так выглядит современная канонизация. В данном случае нет патриарха Ирландии, который бы сообщил патриарху Москвы о таком событии. Речь идёт о том, что общецерковные списки святых появились только в начале второго тысячелетия, когда прошла, к сожалению, грань, разделяющая запад и восток, православных и католиков. Поэтому в общие списки не попали сотни святых, которые были православными, жили в западных странах. Мало кто из них есть в наших святцах. Сейчас пришло время вспоминать эти имена. Тем более что наша церковь становится глобальным институтом. Русская церковь действует во многих странах западного мира, есть наши приходы и в Ирландии, в том числе. Местным православным, а это не только иммигранты из России, очень важно напомнить, что среди их предков, которые христианизировали их родину, были люди, которые исповедовали чистое православие, без догм о папской непогрешимости. Поэтому у нас особый интерес. Пришло время вспомнить древних святых первого тысячелетия. Ко вчерашнему событию у меня только два вопроса. Почему так поздно? И второй: почему так мало? Только 15 имён. И ещё очень важный вопрос: чего катастрофически не хватает в этом решении? Там нет благодарности тем людям, которые десятилетиями копались в этой теме. Например, священник Тверской епархии отец Александр Шабанов. И нет поручения какой-либо церковной комиссии продолжить эту работу. 15 имён – это очень мало. На самом деле их сотни.

ФО: – Как это повлияет на традиционный уклад жизни того или иного прихода и прихожанина? Что по факту добавится в их жизни?

А.К.: – В первую очередь прибавляется в жизнь тех верующих, которые живут в западных странах. Рядом со святым Патриком в этом списке есть святой Викентий Леринский. Леринские острова напротив Каню, на Лазурном побережье. Там немало наших соотечественников. Там есть несколько русских храмов на побережье. У них появляется официальное право чтить местного православного святого. Для жителей Москвы или Рязани, конечно, мало что меняется. Но для миссионеров, да, может быть интереснее, что святого Патрика можно чтить не только в день ирландского пива и не только в этом контексте. Если нас слушает молодёжь, давайте задумаемся, кто он такой, что он делал, почему его помнят спустя тысячелетия, причём не только в Ирландии.

ФО: – Это решение РПЦ приведёт новых прихожан в церковь? Если да, то в какой приход?

А.К.: – Трудно сказать. В самой России вряд ли, а в некоторых европейских городах – возможно. Скажем, Альбан Британский мученик. Он действительно один из основателей православия в Британии. Или Виктор Марсельский (переезжаем на юг Франции). Для тех русских и французов, которые там живут, это может быть важно. Это понимание духовной преемственности. Что они, принимая православие или привозя его туда, не оказываются в роли «перекати поле».

ФО: – Будет ли Церковь теперь корректировать сложившуюся практику отмечания этого праздника? Пить алкоголь в Великий пост не очень хорошо. А в России сложилась соответствующая традиция отмечать день святого Патрика.

АК: Церковь ограничивается богослужениями, где нет места пиву. А то, что происходит в пивных барах… Это не наша территория. Туда мы вряд ли будем вмешиваться. Надеюсь, что не появится православных активистов, которые будут ходить по этим барам и требовать их закрыть, из-за того, что пивные фестивали оскорбляют религиозные чувства.

ФО: Клевер как символ, теперь это по-настоящему православный символ со всеми вытекающими. Если нашить его на шапку, плавки – это оскорбление чувств верующих?

АК: Понятия не имею. Клевер, прежде всего, это клевер. Символы – это вещь чисто конвенциональная. Кто какой в них смысл вкладывает, с таким смыслом и работает. В конце концов, и крест может быть сакральным символом, а может быть просто пересечением линий. Иначе мы не смогли бы с вами рисовать в тетрадях в клеточку.

ФО: Но вы не удивитесь, если появится человек, который скажет: раз так решили, то все, снимайте вывески, заканчивайте балаган?

АК: Мы живем в эпоху радикального Титаника. Непробиваемого днища не существует. Наш дебилизм способен на любой …..

ФО: Оптимистично! А причислен ли был к лику святых Святой Патрик в РЦПЗ, то есть за границей? И можно ли сказать, что это политический шаг навстречу другим течениям и церквям?

АК: Да, они приняли такое решение еще в 52 году прошлого века, мы приняли его с запозданием. Но это очень важно для самосознания православных и во всем мире, и в нашей стране. Вся религия была православной в течение первого тысячелетия, это общее наследие, его важно помнить. Когда сегодня с помощью телевизора создается огромная баррикада между нами и западным миром, то важно все-таки помнить, что она не доходит ни до истоков нашей истории, ни до неба.

ФО: А какие в принципе сейчас отношения между РПЦ (МП) и РПЦЗ? И как они меняются в течение настоящего времени?

АК: Русская православная зарубежная церковь уже десять лет как находится в единстве с Московским патриархатом. При этом это единство стоило им самим собственного раскольчика. Но достаточно уже незначительного. 20 приходов из 400 решили остаться в гордой изоляции и дальше пошли стремительно дробиться и ругаться уже между собой.

ФО: Комментируя сегодняшнюю новость, можем ли мы говорить о том, какой политический эффект от этих решений на международном уровне ожидается? Это ведь можно трактовать как шаг навстречу другим христианским течениям и церквям.

АК: Думаю, что нет. Нагружать это рабочее событие какими-то несбыточными смыслами не стоит.

ФО: Храм, посвященный Патрику, в каком районе Петербурга логичнее всего было бы поставить?

АК: Я думаю, что в студенческом. Но все же я надеюсь, главное эхо, которое будет: лет через 25 появится в нашей стране какая-нибудь рыженькая Патрикеевна. Если сейчас мальчика назвать Патрик, а у него родится доченька, то она будет носить замечательное сказочное отчество. Желательно назвать ее Лизой конечно.

ФО: Красиво. А храм Патрика, соответственно, на территории того ВУЗа, где у нас еще нет действующего прихода.

АК: Это было бы миссионерски, да.

ФО: И неважно, будет и это военный ВУЗ, гуманитарный или медицинский?

АК: Ну это уже… Не будем фантазировать!

ФО: Но студентам – приготовиться!

О том, как решение РПЦ повлияет на традиционно отмечаемый 17 марта День святого Патрика в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал организатор старейшего фестиваля «День святого Патрика в Петербурге» Алексей Белкин:

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».