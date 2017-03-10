Турецкому строителю доктор выписал справку

Бывший врач турецкой компании, строившей в Петербурге ЗСД, и теперь возводящей трассу «Москва-Петербург», заподозрил своих экс-работодателей в подлоге документов. Рабочие проходили медосмотры фиктивно, утверждает медик. Скандал развивается на фоне разбирательств из-за погибшего на ЗСД монтажника.

Турецкую ICA (полное название – "Иджа Асталди-Идж Ичташ Вхсд Иншаат Аноним Ширкети") проверяет полиция. И дело не только, и не столько, в погибшем в прошлом году на ЗСД рабочем.

Более 4 тысяч рабочих, заявил «Фонтанке» некогда штатный доктор ICA, не имели медицинских допусков к работе. По его словам, после трагедии на стройке, когда в ICA после смерти рабочего начались проверки, медсправки оказались в наличии. На каждого, даже тех, кто точно помнит, что не проходил медицинский осмотр. Пакет документов почти за 11 миллионов рублей согласно документам оформлен еще за год до печальных событий.

Внутрикорпоративный конфликт начался 6 апреля 2016 года – в этот день на стройке центрального участка ЗСД насмерть разбился молодой мужчина (1995 года рождения) из Узбекистана – монтажник сорвался с 20-ти метровой высоты. Воссоздать события того дня "Фонтанке" помог Николай Манзюк, который тогда занимал в ICA должность "врача медицинского пункта".

Он рассказал "Фонтанке", что погибший рабочий был трудоустроен непосредственно в ICA, а не у субподрядчика. "Смерть на стройке – это значит большая проверка. При этом у большинства сотрудников компании не было медицинских справок, без которых невозможен допуск к работе, тем более, к высотным работам. Меня вызвали к руководству ICA и менеджер охраны труда Гуркан Бостанжи спросил, как задним числом оформить меддокументы. Я им ответил, что это просто невозможно", – утверждает Николай Манзюк.

По словам доктора, лично ему больше вопросов не задавали. "Зато офис компании посетил представитель клиники "Мед Плюс". Эта клиника заточена на проведение медкомиссий. Лично я видел, как приезжал директор ООО "МедПлюс" Андрей Шолин", – добавляет Манзюк.

Как проходила проверка по факту гибели рабочего, штатному на тот момент медику турецкой компании, с его слов, ничего не известно. А вот позднее он с удивлением узнал, что проблем с меддопусками и вовсе не было. Оказалось, что медосмотр 4504 работника ICA прошли в ООО Мед Плюс" еще в 2015 году.

В распоряжении "Фонтанки" есть весь пакет документов по медосмотру. Договор между ООО "Мед Плюс" и турецкой компанией согласно этим документам заключен 10 апреля 2015 года.

От лица клиники свою подпись поставил генеральный директор ООО "Мед Плюс" А.В.Шолин,от имени ICA – Серхат Йаджи, уполномоченный представитель, действующий по доверенности. Исполнитель – "Мед Плюс" – обязался провести медицинское обследование сотрудников турецкой компании, заказчик – оплатить услуги клиники из расчета 1850 рублей за медобследование одного работника.

13 апреля, но уже 2016 года, был составлен акт выполненных работ. В ООО "Мед Плюс" обследовались все 4,5 тысячи рабочих, включая 1700 строителей, занятых на тяжелых работах. Заказчик оплатил счет – 8,3 миллиона рублей. Итоговая смета увеличилась до 10,9 миллионов рублей. Ее "утяжелили" массовая флюорография и повторный медосмотр части сотрудников в 2016 году.

"На каждого проверенного работника было выдано заключение медицинского осмотра. Срок годности такой справки – один год", – говорит Манзюк.

Но не только это удивило врача. Николай Манзюк обнаружил, что 27 ноября 2015 года он сам тоже проходил медосмотр в ООО "Мед Плюс". "Я этот медосмотр не проходил. При этом в справке содержатся мои персональные данные и указана именно та должность, которую я занимал, то есть с уверенностью на 100 процентов можно утверждать, что это не мой полный тезка", – заявил "Фонтанке Манзюк.

"Фонтанка" изучила более 4 тысяч заключений, выданных в "Мед Плюсе". Медосмотр был растянут почти на весь 2015 год, большинство рабочих получили медицинский доступ к работе в ноябре 2015.

Более 90 процентов работников, судя по фамилиям, иностранцы, включая граждан Турции и Узбекистана. Но есть в списке и жители, предположительно, Санкт-Петербурга. Вероятно, почти все они уже уволены из турецкой компании – в конце 2016 года, когда был сдан центральный участок ЗСД, в ICA начались сокращения. Можно предположить, что кто-то перешел с иностранной компанией на другой проект – строительство скоростной трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург".

"Фонтанка" нашла еще одного специалиста ICA из списка клиники "Мед Плюс" – инспектора по охране. Он попросил не называть его фамилию, но заявил, что понятия не имеет, как в 2015 году мог пройти медосмотр. "Я там проработал с 2013 года почти до конца 2016 года. Медосмотр не проходил. Единственное, что весной 2016 года вроде бы кому-то делали ФЛГ ", – рассказал бывший инспектор охраны труда ICA.

Медик Николай Манзюк, к слову, из турецкой компании уже тоже уволен. Он предполагает, что если найти и опросить всех из списка, то можно обнаружить и другие несоответствия. Он сообщил "Фонтанке", что своими подозрениями поделился с сотрудниками УМВД России по Московскому району города Санкт-Петербурга. Однако предоставить "Фонтанке" документ, подтверждающий факт обращения в полицию, Манзюк пока не смог. "Фонтанка" запросила у силовиков информацию о данном заявлении. Ждем ответа.

ООО "Мед Плюс" (ул.Салова,63 "А"), судя по данным базы "Спарк", было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Выручка по итогам 2015 года – 65 миллионов рублей. С 2014 года 100% ООО принадлежит Михаилу Митину, сейчас он руководит работой клиники.

Связаться с Андреем Шолиным, который заключал договор с турками, не удалось. В апреле 2016 года он покинул пост генерального директора ООО "Мед Плюс". Эту информацию "Фонтанке" подтвердил нынешний глава клиники Михаил Митин.

Митин заявил "Фонтанке", что знает про эту историю. "Проводилась проверка. Еще в январе 2017 года силовики запрашивали у нас всю документацию, связанную с ICA, мы отдали им кучу документов. Я уже давал пояснения. Фамилию оперативника не помню. Ничего не подтвердилось. К нам с тех пор полицейские больше не обращались, думаю, что проверка закончилась и факты, о которых сообщили бывшие работники турецкой компании, не подтвердились. И не могли подтвердиться: работники ICA приходили в наш медцентр, сдавали анализы, проходили медосмотр ", – позиция Митина.

О возможных причинах увольнения Шолина рассуждать не стал. "Шолин сам принял решение уволиться. Это ничего не значит", – резюмировал Митин. По его версии, заявление в полицию – банальная месть . "Тот товарищ" [Манзюк] просто обиделся, что его собирались уволить. В своих, каких-то личных интересах, решил в отместку испортить резюме компании-работодателя, а это нанесет репутационный вред и нашей клинике", – так считает Митин. Он настаивает, что верить словам обиженных сотрудников нельзя, правовую оценку случившемуся могут дать исключительно правоохранительные органы.

Турецкая ICA традиционно не реагирует на запросы СМИ. 9 марта представитель ICA связался с редакцией, пообещал предоставить ответ, но комментария до сих пор не последовало.

"Иджа Асталди-Идж Ичташ Вхсд Иншаат Аноним Ширкети" на "ура" отработала контракт по строительству нового терминала аэропорта Пулково. В 2013 году компания получила генподряд на строительство центрального участка ЗСД (120 млрд рублей).

Сейчас в арбитраже Санкт-Петербурга рассматриваются около 20 исков от обиженных субподрядчиков, с которыми ICA не расплатилась за выполненные на ЗСД работы. Суммы исковых требований – от 1-2 миллионов рублей, до десятков миллионов.

В 2015 году началось строительство 140 километрового участка (7-8 участки) скоростной трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург", где генподрядчиком также выступает турецкая компания.

Стоимость проекта – 76,8 миллиардов рублей. Как сообщала "Фонтанка", стройка попала в разряд проблемных. Субподрядчики и тут сообщают о невыплатах и фиксируют, что обсуждать проблемы с турецкими бизнесменами невозможно.

Общая задолженность иностранцев никому из участников проблемной стройки не известна, турецкая компания ее не озвучивает. По примерным подсчетам, речь может идти о 4,5 – 5 миллиардах рублей. Долги по непонятным причинам копятся с 2016 года.

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»