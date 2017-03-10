Турецкому строителю доктор выписал справку

Еще
16:59 10.03.2017
Новость часа
15:34
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
Пришлите свою новость!
16:56
BBC запускает экстремальное реалити-шоу о выживании в Сибири
16:51
Комитет по строительству отсудил у ВТБ банковскую гарантию на 56 млн рублей
16:37
Губернатор Ленобласти запретил выполнять указания Медведева
16:28
Псковские таможенники нашли четыре Porsche в английском порошке
16:23
Эксперты: Весеннее повышение цен на петербургские новостройки не будет тотальным
16:18
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
16:10
Cъемки фильма станут причиной закрытия улицы в центре Петербурга
16:08
"ДП": К вам приехал ревизор. Кто "кошмарит" петербургский бизнес
16:04
Медведев забанил Навального в инстаграме
15:59
Шесть пассажиров маршрутки получили раны в ДТП в Петербурге
15:52
Взятый в прокат по поддельным документам автомобиль «довез» петербуржца до колонии
15:49
Генпрокуратура проверит закрывшийся патриотический сайт Росмолодежи
15:34
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
15:33
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
15:26
Минтруд предложил запретить министрам повышать зарплаты глав госкомпаний
15:21
К бывшему директору московской школы № 57 пришли с обыском
15:17
В Кремле идут переговоры Путина и Эрдогана
15:11
Клуб из ДНР может сыграть в чемпионате России по американскому футболу
15:10
В ходе протестного митинга в Сеуле погибло два человека
15:08
"ДП": Антимонопольщики готовят 20 новых дел о ремонте "Авроры" на Кронштадтском морском заводе
15:04
Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»
15:02
Списанные в библиотеках книги будут раздавать людям
14:56
В Петербурге преступники «наработали» на 5 миллионов, угнав две машины
14:52
«Зенит» потребует компенсацию с болельщика, чья пятая точка обошлась клубу в 200 тысяч
14:45
В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви
14:38
В МВД Германии рассказали о сокращении потока мигрантов в три раза
14:32
«Лахта центр» в поисках креатива
14:31
Мастера фотографии проведут цикл бесплатных лекций в РНБ
14:21
Оголенная пятая точка болельщика на матче с ЦСКА обошлась «Зениту» в 200 тысяч рублей
14:20
"Газпром" подал к Молдавии иск на $800 млн
14:13
Миллиардер Усманов награжден высшим орденом Италии
14:06
Генконсульство России пока не получало данных о гибели россиян в Стамбуле
14:00
У берегов Ливии задержано российское судно
13:50
В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"
13:44
На фиолетовой ветке метро поезда идут с задержкой
13:40
Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте
13:33
Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ
13:22
Финляндия собирается сделать тишину национальным брендом
13:22
В Парголово «Гольф» врезался в MAN; водитель в тяжелом состоянии
13:21
Певица Максакова удалена с сайта Мариинского театра
13:15
В Петербурге покажут спектакль, созданный многодетными мамами
13:10
ЗакС хочет снизить порог для стратегических инвесторов и частично раскрыть информацию о них
13:04
ФСБ опровергла арест экс-главы свердловского Минздрава в Пулково
12:56
Создатели «Игры престолов» обнародовали дату премьеры и тизер 7 сезона
12:50
За кражу 172 шоколадок петербургские Бонни и Клайд отправились в колонию
12:50
В Чечне подтвердили данные о неудачном покушении на Кадырова
12:44
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
12:40
Смольников пропустил тренировку «Зенита» перед матчем с «Амкаром»
12:36
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту
12:29
Московская полиция не узнала Ильдара Дадина в лицо
12:26
Дзюба: Увольнение Луческу? Хотел бы, чтобы он остался
12:26
СМИ нашли причину крушения самолетов на «Адмирале Кузнецове»
12:20
Суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу
12:13
Кокорин: «Зенит» догонит «Спартак»
12:11
Экс-декан журфака СПбГУ Шишкина возглавит "Справедливую Россию" в Петербурге
12:05
Стритрейсерша Багдасарян не знала, как получать больничный, и поэтому его подделала
11:57
Прокативший полицейского на капоте задержан в Большой Ижоре
11:50
В ЛНР задержали подозреваемых в причастности к убийству милиционера Анащенко
11:44
КС повысил компенсации за ремонт пострадавших в ДТП машин
11:30
Петербургский «минер» Мариинской больницы получил условный срок
11:25
Владелец «дворца Путина» перевел под свой контроль устричную ферму напротив комплекса
11:19
В Бахрейне пропала российская модель
11:15
Ильдар Дадин задержан за протестную акцию у ФСИН
11:10
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин винит систему во взятках ГИБДД
10:55
Турецкие лук и капуста реабилитированы в России
10:48
СМИ: Экс-глава свердловского Минздрава задержан в Пулково
10:42
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться на избрание в совет организации
10:37
В больницах Петербурга ожидается недостаток лекарств из-за ошибок в федеральной ЕИС
10:35
"Квадрат": Одним проблемным объектом долевого строительства в Петербурге стало меньше
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
10.03.2017 16:37
0 Комментариев

Турецкому строителю доктор выписал справку

Бывший врач турецкой компании, строившей в Петербурге ЗСД, и теперь возводящей трассу «Москва-Петербург», заподозрил своих экс-работодателей в подлоге документов. Рабочие проходили медосмотры фиктивно, утверждает медик. Скандал развивается на фоне разбирательств из-за погибшего на ЗСД монтажника.
Турецкому строителю доктор выписал справку
Елена Пальм/Интерпресс

Турецкую ICA (полное название – "Иджа Асталди-Идж Ичташ Вхсд Иншаат Аноним Ширкети") проверяет полиция. И дело не только, и не столько, в погибшем в прошлом году на ЗСД рабочем. 

Более 4 тысяч рабочих, заявил «Фонтанке» некогда штатный доктор ICA, не имели медицинских допусков к работе. По его словам, после трагедии на стройке, когда в ICA после смерти рабочего начались проверки, медсправки оказались в наличии. На каждого, даже тех, кто точно помнит, что не проходил медицинский осмотр. Пакет документов почти за 11 миллионов рублей согласно документам оформлен еще за год до печальных событий. 

Внутрикорпоративный конфликт начался 6 апреля 2016 года – в этот день на стройке центрального участка ЗСД насмерть разбился молодой мужчина (1995 года рождения) из Узбекистана – монтажник сорвался с 20-ти метровой высоты. Воссоздать события того дня "Фонтанке" помог Николай Манзюк, который тогда занимал в ICA должность "врача медицинского пункта". 

Он рассказал "Фонтанке", что погибший рабочий был трудоустроен непосредственно в ICA, а не у субподрядчика. "Смерть на стройке – это значит большая проверка. При этом у большинства сотрудников компании не было медицинских справок, без которых невозможен допуск к работе, тем более, к высотным работам. Меня вызвали к руководству ICA и менеджер охраны труда Гуркан Бостанжи спросил, как задним числом оформить меддокументы. Я им ответил, что это просто невозможно", – утверждает Николай Манзюк. 

По словам доктора, лично ему больше вопросов не задавали. "Зато офис компании посетил представитель клиники "Мед Плюс". Эта клиника заточена на проведение медкомиссий. Лично я видел, как приезжал директор ООО "МедПлюс" Андрей Шолин", – добавляет Манзюк. 

Как проходила проверка по факту гибели рабочего, штатному на тот момент медику турецкой компании, с его слов, ничего не известно. А вот позднее он с удивлением узнал, что проблем с меддопусками и вовсе не было. Оказалось, что медосмотр 4504 работника ICA прошли в ООО Мед Плюс" еще в 2015 году. 

В распоряжении "Фонтанки" есть весь пакет документов по медосмотру. Договор между ООО "Мед Плюс" и турецкой компанией согласно этим документам заключен 10 апреля 2015 года. 

От лица клиники свою подпись поставил генеральный директор ООО "Мед Плюс" А.В.Шолин,от имени ICA – Серхат Йаджи, уполномоченный представитель, действующий по доверенности. Исполнитель – "Мед Плюс" – обязался провести медицинское обследование сотрудников турецкой компании, заказчик – оплатить услуги клиники из расчета 1850 рублей за медобследование одного работника. 

13 апреля, но уже 2016 года, был составлен акт выполненных работ. В ООО "Мед Плюс" обследовались все 4,5 тысячи рабочих, включая 1700 строителей, занятых на тяжелых работах. Заказчик оплатил счет – 8,3 миллиона рублей. Итоговая смета увеличилась до 10,9 миллионов рублей. Ее "утяжелили" массовая флюорография и повторный медосмотр части сотрудников в 2016 году. 

"На каждого проверенного работника было выдано заключение медицинского осмотра. Срок годности такой справки – один год", – говорит Манзюк. 

Но не только это удивило врача. Николай Манзюк обнаружил, что 27 ноября 2015 года он сам тоже проходил медосмотр в ООО "Мед Плюс". "Я этот медосмотр не проходил. При этом в справке содержатся мои персональные данные и указана именно та должность, которую я занимал, то есть с уверенностью на 100 процентов можно утверждать, что это не мой полный тезка", – заявил "Фонтанке Манзюк. 

"Фонтанка" изучила более 4 тысяч заключений, выданных в "Мед Плюсе". Медосмотр был растянут почти на весь 2015 год, большинство рабочих получили медицинский доступ к работе в ноябре 2015.

Более 90 процентов работников, судя по фамилиям, иностранцы, включая граждан Турции и Узбекистана. Но есть в списке и жители, предположительно, Санкт-Петербурга. Вероятно, почти все они уже уволены из турецкой компании – в конце 2016 года, когда был сдан центральный участок ЗСД, в ICA начались сокращения. Можно предположить, что кто-то перешел с иностранной компанией на другой проект – строительство скоростной трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург". 

"Фонтанка" нашла еще одного специалиста ICA из списка клиники "Мед Плюс" – инспектора по охране. Он попросил не называть его фамилию, но заявил, что понятия не имеет, как в 2015 году мог пройти медосмотр. "Я там проработал с 2013 года почти до конца 2016 года. Медосмотр не проходил. Единственное, что весной 2016 года вроде бы кому-то делали ФЛГ ", – рассказал бывший инспектор охраны труда ICA. 

Медик Николай Манзюк, к слову, из турецкой компании уже тоже уволен. Он предполагает, что если найти и опросить всех из списка, то можно обнаружить и другие несоответствия. Он сообщил "Фонтанке", что своими подозрениями поделился с сотрудниками УМВД России по Московскому району города Санкт-Петербурга. Однако предоставить "Фонтанке" документ, подтверждающий факт обращения в полицию, Манзюк пока не смог. "Фонтанка" запросила у силовиков информацию о данном заявлении. Ждем ответа. 

ООО "Мед Плюс" (ул.Салова,63 "А"), судя по данным базы "Спарк", было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Выручка по итогам 2015 года – 65 миллионов рублей. С 2014 года 100% ООО принадлежит Михаилу Митину, сейчас он руководит работой клиники. 

Связаться с Андреем Шолиным, который заключал договор с турками, не удалось. В апреле 2016 года он покинул пост генерального директора ООО "Мед Плюс". Эту информацию "Фонтанке" подтвердил нынешний глава клиники Михаил Митин. 

Митин заявил "Фонтанке", что знает про эту историю. "Проводилась проверка. Еще в январе 2017 года силовики запрашивали у нас всю документацию, связанную с ICA, мы отдали им кучу документов. Я уже давал пояснения. Фамилию оперативника не помню. Ничего не подтвердилось. К нам с тех пор полицейские больше не обращались, думаю, что проверка закончилась и факты, о которых сообщили бывшие работники турецкой компании, не подтвердились. И не могли подтвердиться: работники ICA приходили в наш медцентр, сдавали анализы, проходили медосмотр ", – позиция Митина. 

О возможных причинах увольнения Шолина рассуждать не стал. "Шолин сам принял решение уволиться. Это ничего не значит", – резюмировал Митин. По его версии, заявление в полицию – банальная месть . "Тот товарищ" [Манзюк] просто обиделся, что его собирались уволить. В своих, каких-то личных интересах, решил в отместку испортить резюме компании-работодателя, а это нанесет репутационный вред и нашей клинике", – так считает Митин. Он настаивает, что верить словам обиженных сотрудников нельзя, правовую оценку случившемуся могут дать исключительно правоохранительные органы. 

Турецкая ICA традиционно не реагирует на запросы СМИ. 9 марта представитель ICA связался с редакцией, пообещал предоставить ответ, но комментария до сих пор не последовало. 

"Иджа Асталди-Идж Ичташ Вхсд Иншаат Аноним Ширкети" на "ура" отработала контракт по строительству нового терминала аэропорта Пулково. В 2013 году компания получила генподряд на строительство центрального участка ЗСД (120 млрд рублей). 

Сейчас в арбитраже Санкт-Петербурга рассматриваются около 20 исков от обиженных субподрядчиков, с которыми ICA не расплатилась за выполненные на ЗСД работы. Суммы исковых требований – от 1-2 миллионов рублей, до десятков миллионов. 

В 2015 году началось строительство 140 километрового участка (7-8 участки) скоростной трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург", где генподрядчиком также выступает турецкая компания.

Стоимость проекта – 76,8 миллиардов рублей. Как сообщала "Фонтанка", стройка попала в разряд проблемных. Субподрядчики и тут сообщают о невыплатах и фиксируют, что обсуждать проблемы с турецкими бизнесменами невозможно. 

Общая задолженность иностранцев никому из участников проблемной стройки не известна, турецкая компания ее не озвучивает. По примерным подсчетам, речь может идти о 4,5 – 5 миллиардах рублей. Долги по непонятным причинам копятся с 2016 года. 

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20

Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38

Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
Cъемки фильма станут причиной закрытия улицы в центре Петербурга
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»
«Лахта центр» в поисках креатива
На фиолетовой ветке метро поезда идут с задержкой
Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте
Певица Максакова удалена с сайта Мариинского театра
ЗакС хочет снизить порог для стратегических инвесторов и частично раскрыть информацию о них
Экс-декан журфака СПбГУ Шишкина возглавит "Справедливую Россию" в Петербурге
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"
Навальный нашел за Кушелевым-Безбородко тень Медведева
Петербург. Ремонт. Дороги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.