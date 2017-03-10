Псковские таможенники нашли четыре Porsche в английском порошке

Четыре люксовых автомобиля в мешках со стиральным порошком нашли в поезде из Литвы сотрудники таможни при содействии Северо-Западной транспортной прокуратуры. Теперь владельцам «моющего» груза придется отвечать по российскому уголовному кодексу.

Как сообщила 10 марта пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство выявило нарушения таможенного законодательства на 22 317 000 рублей. Именно столько должны были заплатить владельцы за незаконную перевозку на поезде из Литвы в Таджикистан четырех Porsche Cayenne и запасных частей к ним. По всей видимости, предприниматели решили сэкономить на таможенных платежах и заявили только о грузе моющих средств. В Псковской области, через которую следовал поезд, «автопарк» из четырех машин обнаружили среди 19 тонн британского стирального порошка.

Псковская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Северо-Западная прокуратура держит расследование дела о найденных в порошке автомобилях на контроле.