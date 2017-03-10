Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»

Дикие птицы окажутся на воле после реабилитации в специализированном центре вечером 25 марта, во время акции «Час Земли». Место, откуда выпустят сов, пока засекречено, чтобы бывшие владельцы не смогли забрать их обратно.

Как сообщает 10 марта комитет по природопользованию Смольного, 5 ушастых сов выпустят обратно в дикую природу в 20:30 в последнюю субботу марта. Птиц подлечили в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», после того как в декабре их забрали у бизнесменов возле Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Дворцовой площади. Как сообщили «Фонтанке» в комитете, организаторы незаконного аттракциона с фотографированием птиц все еще желают вернуть их себе, поэтому место, откуда выпустят сов, засекречено. Тем не менее это будет публичной акцией, просто точная информация о том, где она состоится, появится только накануне события.

В этот же день в городе на стрелке Васильевского острова пройдет праздничный концерт, посвященный экологической акции «Час Земли». В 20:30 на час будет отключена подсветка Эрмитажа, телебашни, небоскреба «Лидер-Тауэр» и Большеохтинского моста.

Акция «Час Земли» проходит по всему миру при поддержке Фонда дикой природы (WWF). Ее суть заключается в том, чтобы как можно больше людей на час выключили у себя в домах все электроприборы и свет во имя бережного отношения к природе. В этом году всемирная акция пройдет в 10-й раз.