Медведев забанил Навального в инстаграме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев забанил в инстаграме политика Алексея Навального после выхода расследования о "тайной империи" главы правительства. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Поскольку часть расследования была на основе фото в инстаграме, Медведев подумал, что спасется от новых расследований баном Навального там", – написал Жданов в Твиттере.

Помимо этого Медведев поздравил с днем рождения пользователя социальной сети natalitet, которая в комментариях вступилась за него. "Всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое расследование Навального – обычный политический заказ", – писала Наталья.

2 марта ФБК опубликовал масштабное расследование, посвященное многочисленным тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. Среди имущества, которое, по данным ФБК, принадлежит премьеру, – яхты, старинные особняки, винодельни и элитные землевладения как в России, так и за рубежом.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова после публикации ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

В сентябре 2016 года Медведев забанил Навального в твиттере после того, как ФБК рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева.