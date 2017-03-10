Генпрокуратура проверит закрывшийся патриотический сайт Росмолодежи

Генеральная прокуратура начала проверку прекращения работы патриотического сайта «Наша общая победа. Твой фильм о войне», на который по линии Росмолодежи было выделено 5,8 млн руб. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на запрос депутата Валерия Рашкина. Копия документа от 27 февраля за подписью начальника управления Генпрокуратуры Ольги Шамшиной есть у РБК.

О закрытии ресурса сообщал телеканал «Дождь». На сайте, который находился по адресу 41-45.su, выкладывались видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны, где они рассказывали о своих воспоминаниях. На ресурс были выделены федеральные средства, однако в 2015 году сайт отключили за неуплату.

Депутат Рашкин в конце января попросил генпрокурора Юрия Чайку обратить внимание на закрытие сайта. «Указанные видеоролики — это то немногое, что должно хранить память о них [о воспоминаниях ветеранов о Великой Отечественной войне] для цепи будущих поколений. Продвинутыми пользователями сети интернет высказывается небезосновательное предположение, согласно которому «сайт не оплачен, а значит, весь контент удален», — писал депутат. — Существуют опасения за сохранность этого ценнейшего видеоархива». Всего организаторы проекта собрали 30 тыс. роликов с ветеранами, указывал депутат.

Проект «Наша общая победа» упоминается в госпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». По статье о систематизации видеоархива интервью ветеранов на него в 2016 году выделен 1 млн руб.