Взятый в прокат по поддельным документам автомобиль «довез» петербуржца до колонии

Красногвардейский районный суд Петербурга признал виновным Романа Мороза в мошенничестве с автомобилем, взятым на прокат по поддельному паспорту и водительским правам.

Как сообщает прокуратура Северной столицы 9 марта, договор об аренде автомобиля с одной из фирм по прокату осужденный заключил в июле 2016 года. Для составления договора он использовал поддельный паспорт и права, которые для него сделал знакомый. Фирма предоставила Морозу машину, после чего он отдал ее все тому же соучастнику.

Вину Мороза следствие установило, а вот его помощника, который продал автомобиль стоимостью около 300 тысяч рублей, найти не удалось.

На судебном заседании злоумышленник полностью признал свою вину и получил наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.