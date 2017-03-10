HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента

Телеканал HBO планирует выпустить сериал о последних президентских выборах в США и «драматической и невероятной» победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон. Об этом сообщается 10 марта на сайте ​HBO.

Телесериал будет снят по книге журналистов Марка Хэлприна и Джона Хейлиманна, которая готовится к публикации. Режиссером сериала выступит Джей Роуч, а продюсерами будут Том Хэнкс и Гари Готцман.

Ранее HBO выпустил сериал «Игра изменилась», рассказывающий о президентской гонке 2008 года. Режиссером сериала также был Джей Роуч. Картина получила три премии «Золотой глобус».

Республиканец и миллиардер Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Его соперница Хиллари Клинтон уступила по набранному числу голосов коллегии выборщиков, при этом одержав победу по числу проголосовавших за нее избирателей. В истории США это пятый случай, когда победитель президентской гонки получает меньше голосов избирателей, нежели побежденный соперник.