Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено

Сотрудники метрополитена Петербурга разобрались с техническими неполадками, замедлившими движение на пятой линии днем 10 марта. В настоящий момент график нормализуется.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Метрополитен», поезда от «Международной» до «Комендантского проспекта» отправляются без задержек с 14:46.

Ранее читатели заявляли, что вестибюль «Комендантского проспекта» закрыт на вход, но в справочной эту информацию не подтвердили.

Напомним, в туннеле на фиолетовой ветке сломался светофор, пассажиры жаловались, что составы стоят на станциях по 5 – 8 минут и не едут дальше «Старой деревни». На этой же станции у одного из составов сломались двери.