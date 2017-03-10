Минтруд предложил запретить министрам повышать зарплаты глав госкомпаний

Министров хотят обязать отчитываться перед вице-премьерами о госпредприятиях, в которых вознаграждения руководства более чем в 8 раз превышают зарплаты работников, сказано в проекте постановления правительства, опубликованном Минтрудом в пятницу. Министерства также должны будут обосновать необходимость назначения руководителям избранных госпредприятий более высоких зарплат, чем установлено законом, сказано в проекте.

Согласно действующему закону, зарплаты руководителей и главных бухгалтеров на госпредприятиях не должны превышать средние зарплаты на этих предприятиях более чем в 8 раз. На предприятиях, которые выпускают стратегически важную, уникальную продукцию и т.д., зарплаты руководства могут быть больше. Такие предприятия включаются в специальные перечни.

Правительство утвердило два таких перечня — в 2012 и 2015 годах. Согласно этим перечням, большие зарплаты разрешено получать руководителям ведомственных вузов, охранных предприятий, государственных СМИ и т.д. Состав перечней может быть пересмотрен после их согласования с профильными вице-премьерами, предполагает проект Минтруда. Из пояснительной записки к проекту следует, что только с согласия вице-премьеров в перечни избранных госпредприятий и учреждений будут включаться все госпредприятия и учреждения, где зарплаты руководства в 15 и более раз превосходят зарплаты работников.

Согласование повышенных зарплат госменеджеров с профильными вице-премьерами вводится для того, чтобы исключить необоснованную дифференциацию между зарплатами руководителей и работников на госпредприятиях и в учреждениях, поясняют авторы проекта.

Инициатива появилась после скандала, вызванного сообщениями о том, что руководителю государственной «Почты России» Дмитрию Страшнову было разрешено получать зарплату, которая в 500 раз превышает средний заработок на предприятии. Со ссылкой на копию приказа министра связи Николая Никифорова сообщалось, что он повысил предельное соотношение заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников «Почты России». Зарплата гендиректора «Почты России» может превысить 500 средних зарплат работников, его заместителя — 350, а главного бухгалтера — 150 средних зарплат. В 2015 году средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 18,8 тыс. руб. в месяц, писала газета. Таким образом, зарплата Страшнова может составить 9,4 млн руб. в месяц (с учетом всех доплат), или 112,8 млн руб. в год.