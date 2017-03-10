В ходе протестного митинга в Сеуле погибло два человека

10.03.2017 15:10

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от своего поста в результате импичмента. Окончательное решение Конституционного суда по этому вопросу послужило поводом к массовым протестам. Как развивались события, рассказывает собкор "Российской Газеты" в Сеуле Олег Кирьянов.

По словам собственного корреспондента "Российской газеты" в Сеуле Олега Кирьянова на улицы южнокорейской столицы вышли, как сторонники, так и противники Пак Кын Хе, импичмент которой был объявлен еще в прошлом году. По словам собеседника интернет-канала [Фонтанка.Офис], для наведения порядка было мобилизованно более 20 тысяч полицейских. В настоящее время уличные волнения в Сеуле пошли на спад:

Напомним, массовые акции протеста начались после того, как решение об импичменте было подтверждено Конституционным судом Южной Кореи. В ходе протестного митинга, который сопровождался серией потасовок, погибло два человека.

Аудиоподкаст эфира: