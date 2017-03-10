К бывшему директору московской школы № 57 пришли с обыском

Следователи провели обыск в квартире бывшего директора московской школы № 57 Сергея Менделевича. Об этом «Интерфаксу» 10 марта рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что у Менделевича «были изъяты материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела» о совращении несовершеннолетнего, по которому проходит бывший преподаватель школы Борис Меерсон.

Каков статус Менделевича в этом уголовном деле, не уточняется. По словам источника «Ленты.ру», следствие проверяет сведения о том, что «руководство школы было в курсе „теневой« стороны учебы, в том числе сексуальных отношений педагогов и учеников, а также фактов употребления наркотиков в помещениях учебного заведения».

Ранее Меерсона и бывшую ученицу школы Марию Немзер заочно арестовали и объявили в розыск. Их подозревают в том, что в 2010 году они совершили развратные действия с мальчиком, которому на тот момент не было 16 лет. Сообщалось, что Меерсон находится в Израиле.

Дело о домогательствах в школе № 57 возбудили осенью 2016 года, когда бывшие ученики рассказали о сексуальных отношениях с преподавателями.