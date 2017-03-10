В Кремле идут переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Стороны будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе координацию военных действий двух стран. Несмотря на улучшение отношений и даже совместные действия по борьбе с исламистами в Сирии, в отношениях Москвы и Анкары остается немало противоречий.

Во время визита турецкий президент не только встретится с президентом России Владимиром Путиным, но и примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.