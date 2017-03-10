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10.03.2017 15:11

Клуб из ДНР может сыграть в чемпионате России по американскому футболу

Впервые спортивный клуб из ДНР может заявиться для участия в одном из чемпионатов России. Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, с соответствующей просьбой в Федерацию американского футбола России обратилась команда «Скифы-ДОННТУ».

Официальное обращение подписал тренер команды «Скифы-ДОННТУ» Сергей Непогодин. Он обязался выполнить все условия федерации и законы РФ, если команду допустят до чемпионата России по американскому футболу в 2017 году. На данный момент федерация продолжает рассмотрение заявки. «Скифы-ДОННТУ» ранее считались одной из сильнейших команд Украины. Например, в 2013 году они заняли второе место.

В чемпионате России-2016 принимали участие в общей сложности 26 команд из 18 городов, в том числе по одной команде из Севастополя и Симферополя. Действующим чемпионом являются московские «Патриоты».


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