Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»

Из-за сломавшегося светофора поезда метро по фиолетовой ветке в пятницу, 10 марта, едут с низкой скоростью и не доезжают до «Комендантского проспекта». Кроме этого, движение тормозят и другие технические неисправности, к примеру, у одного из составов сломались двери.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в настоящее время станция «Старая деревня» стала конечной: пассажиров просят выйти — на «Комендантский проспект» составы не идут. Видимо, это делают для того, чтобы увеличить интервалы в движении на линии. Освободившиеся составы отправляют на другие пути.

Движение поездов по фиолетовой ветке замедлено с полудня из-за поломки светофора между станциями.

В справочной подземки заявили, что из-за технических неполадок поезда до «Комендантского проспекта» не идут, но в обратную сторону движение не остановлено. Информации о сроках окончания ремонта неисправного оборудования в справочной нет.

В свою очередь, в пресс-службе ГУП «Метрополитен» уточнили, что светофор все еще не исправили, но добавили: конечная остановка на станции «Старая деревня» одного из составов с ним не связана – поезд высадил пассажиров из-за неисправности дверей.

«От Адмиралтейской до Старой деревни 35 минут ехали», – делится между тем впечатлениями от поездки пользователь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напомним, в конце февраля сломавшийся светофор в тоннеле на синей ветке спровоцировал коллапс в метро. «Петроградскую» несколько раз закрывали, чтобы уменьшить количество пассажиров на станции. Поездка от станции «Невский проспект» до «Парнаса», со слов пассажиров, занимала около часа.