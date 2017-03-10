«Зенит» потребует компенсацию с болельщика, чья пятая точка обошлась клубу в 200 тысяч

Служба безопасности «Зенита» располагает всеми данными о болельщике, чья оголенная пятая точка обошлась петербургскому клубу в 200 тысяч рублей. Как стало известно «Фонтанке», в настоящее время сине-бело-голубые думают над предъявлением хулигану требований о компенсации ущерба.

Клуб установил личность человека, который 4 марта во время конфликта с фанатами ЦСКА на «ВЭБ-Арене» снял брюки, нижнее белье и показал оппонентам пятую точку. Этот момент зафиксировали аккредитованные фотографы. Снимки выходки болельщика «Зенита» тут же облетели все социальные сети. Сегодня, 10 марта, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал за это петербургский клуб на 200 тысяч рублей.

Как подчеркнули «Фонтанке» в «Зените», существует практика требовать возмещение ущерба с того, кто стал его причиной, если виновник был опознан. Аналогичным образом петербургская команда поступила с Алексеем Нестеровым по прозвищу Гулливер, который 11 мая 2014 года на матче против московского «Динамо» среди прочих фанатов выбежал на поле «Петровского» и нанес удар игроку гостей Владимиру Гранату. Вскоре после этого «Зенит» подал к злоумышленнику иск на 350 тысяч рублей, пытаясь взыскать ущерб за финансовые и имиджевые потери. Однако Тихвинский городской суд Ленинградской области заявление отклонил.