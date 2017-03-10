В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило о том, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) совершили бойцы украинского спецназа. В заявлении главы МГБ ЛНР Леонида Пасечника, которое цитирует «Луганскинформцентр», говорится о том, что убийство Гиви якобы организовала контрразведка Службы безопасности Украины, а непосредственными исполнителями были специалисты 8-го полка спецназа, который дислоцируется в городе Хмельницкий на западе Украины.

По словам Пасечника, организацией преступлений в Донбассе занимается специальный отдел СБУ, который возглавляет начальник департамента контрразведки полковник Анатолий Сандурский, известный под позывным «Хутор». Именно эти люди несут ответственность за гибель Гиви, а также за смерть начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко 4 февраля. Пасечник утверждает, что задание на убийство Анащенко «давал непосредственно «Хутор».

Что касается 8-го полка спецназа, начальником разведки которого является майор Павел Балов, известный под позывным «Кедр», то в настоящее время в Старобельске (север Луганской области) развернут сводный отряд численностью 120-150 человек, говорит глава МГБ ЛНР. Из его состава, по словам Пасечника, сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы по 12-17 человек каждая.

Гиви был убит 8 февраля в Макеевке. По кабинету, в котором находился командир «Сомали», был совершен выстрел из огнемета «Шмель».