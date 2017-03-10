В МВД Германии рассказали о сокращении потока мигрантов в три раза

Поток мигрантов в Германию в январе и феврале 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году в три раза. Такие данные приводит министерство внутренних дел ФРГ 10 марта.

По данным ведомства, в январе и феврале 2017 года в Германию приехали 28 765 человек, в то время как в первые два месяца 2016 года в ФРГ прибыли 98 332 мигранта.

По данным министерства внутренних дел, в текущем году большинство прибывших в ФРГ мигрантов являются гражданами Сирии, Ирака, Эритреи и Афганистана.

Как заявлял глава министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер Deutsche Welle, сокращение числа беженцев связано с соглашением о закрытии так называемого «балканского маршрута», по которому мигранты нелегально приезжали в Европу.

В марте 2016 года Македония закрыла границу для нелегальных мигрантов. Кроме того, ограничения ввели Словения и Сербия.

Мезьер отмечал, что сокращению числа мигрантов также поспособствовало соглашение между Европейским союзом и Турцией в 2016 году. В марте этого года Анкара и ЕС договорились о том, что все нелегальные мигранты, которые прибыли в Грецию, должны быть высланы в Турцию. За согласие принять нелегалов Анкара получила одобрение на дополнительную финансовую помощь в размере €3 млрд. Всего Турция получит до 2019 года €6 млрд.