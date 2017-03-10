«Лахта центр» в поисках креатива



Конкурс от «Лахта центра» под названием «Архишанс: Креатив на поверхности» предлагает молодым специалистам и студентам разработать дизайн экранов ветрозащиты и декоративных стен вокруг общественно-делового комплекса, который строится в Приморском районе Петербурга. В качестве награды победители получат денежные призы и признание.

Как сообщает АО МФК «Лахта центр», молодым архитекторам предлагается сделать утилитарные сооружения красивыми. Так, вокруг МФК для защиты посетителей центра от дующего с залива ветра будут установлены специальные экраны и, чтобы они были не только функциональны, но и сами по себе представляли некий культурный объект, в компании приняли решение дать шанс проявить себя молодым зодчим. Фантазию авторов никто не ограничивает, можно использовать любые цвета, формы и материалы.

Декоративные стены изначально запланированы как арт-обьект. Основной элемент, который в них предлагается использовать, – вода, однако более детально концепция еще не проработана, и эта задача также ляжет на плечи участников конкурса «Архишанс». Стены будут расположены на улице вокруг центра.

В конкурсе смогут принять участие юноши и девушки до 35 лет.

Стоит отметить, что «Лахта центр» не впервые привлекает к участию в проекте молодых специалистов. В 2017 году «Архишанс» проводится уже в восьмой раз. На предыдущих конкурсах студенты разрабатывали дизайн конференц-залов, входной зоны в центр занимательной науки, концепцию транспортно-пересадочного узла, систему навигации в здании, общественное пространство в прибрежной зоне и концепцию высотной обзорной площадки.