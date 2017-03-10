"Газпром" подал к Молдавии иск на $800 млн

«Газпром» подал в Международный коммерческий арбитражный суд иск о взыскании с компании «Молдовагаз» $768,6 млн в счет погашения долга за поставки газа в 2014 году, сообщает 10 марта РИА Новости со ссылкой на проспект выпуска еврооблигаций «Газпрома».

По данным агентства, иск был подан в феврале 2017 года, но дата слушаний пока не назначена.

«За поставки», — сказал РБК пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя иск к «Молдовагазу». В компании «Молдовагаз» на запрос РБК пока не ответили.

«Молдавской стороне не платит за газ Приднестровье, а контракт единый», — пояснил источник, близкий к российский стороне.

В середине 2016 года собрание акционеров «Газпрома» одобрило сделку, в рамках которой «Газпром» в 2017 году может поставить «Молдовагазу» до 3,2 млрд куб. м газа общей стоимостью до $1,046 млрд. В свою очередь «Молдовагаз» должен обеспечить прокачку через территорию Молдавии до 20 млрд куб. м идущего транзитом в Европу российского газа.

В конце 2016 года срок действия контракта на поставку в Молдавию российского газа был продлен до 31 декабря 2019 года. Комментируя договоренность о продлении срока действия контракта, премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что в течение нового срока его действия будет принято решение о реструктуризации накопленного ранее долга за поставленный газ.