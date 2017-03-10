Миллиардер Усманов награжден высшим орденом Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил российского бизнесмена Алишера Усманова ​орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора. Об этом РБК сообщила пресс-служба Усманова.

Награда вручена за «вклад в российско-итальянские отношения», а также за участие в проектах по реставрации нескольких памятников архитектуры в Москве и Риме. В частности, речь идет о реставрации усадьбы Берга в Москве, где с 1924 года располагается посольство Италии, реставрации зала Горациев и Куриациев в Капитолийских музеях, Фонтана Диоскуров на Квиринальской площади и Форума Траяна в Риме.

По информации пресс-службы, Усманов пожертвовал на реставрацию римских объектов в общей сложности €2 млн. В ноябре 2014 года бизнесмен передал на реставрацию залов Горациев и Куриациев и Фонтана Диоскуров €500 тыс., а через год — еще €1,5 млн на реставрацию нефа Базилики Ульпия и колоннады Траянского форума.

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» — высший орден страны, присуждаемый президентом за значительные заслуги в области литературы, искусства, экономики, благотворительности и общественной деятельности. Орден имеет шесть степеней. Присужденная Усманову степень Командора является четвертой.

В январе президент России Владимир Путин вручил Усманову знак отличия «За благодеяние». В тексте указа о награждении отмечалось, что награда присуждена «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».