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10.03.2017 14:21
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Оголенная пятая точка болельщика на матче с ЦСКА обошлась «Зениту» в 200 тысяч рублей

В 200 тысяч рублей обошлась футбольному клубу «Зенит» оголенная пятая точка одного из петербургских болельщиков во время матча с ЦСКА 4 марта в Москве. Всего же сине-бело-голубым придется заплатить за поведение своих фанатов на той игре 350 тысяч рублей, передает «Чемпионат.com».

Сегодня, 10 марта, в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), посвященное итогам 18 тура чемпионата России. В частности, был рассмотрен матч ЦСКА – «Зенит». Обеим командам придется заплатить по 100 тысяч рублей за использование пиротехники. В 50 тысяч «Зениту» и в 60 тысяч ЦСКА обошлось скандирование ненормативной лексики своими фанатами. Еще на 100 тысяч оштрафованы армейцы за сожжение атрибутики «Зенита».

Дополнительно 200 тысяч рублей «Зениту» придется заплатить за следующие нарушения своих болельщиков: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголённую пятую точку).

Напомним, из-за публичного сожжения клубной атрибутики на стадионе «ВЭБ-Арена» между болельщиками ЦСКА и «Зенита» вспыхнула драка. Столкновение фанатов на трибуне удалось остановить благодаря стюардам.

 


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