Генконсульство России пока не получало данных о гибели россиян в Стамбуле

Российское генеральное консульство в Турции проверяет данные о гибели россиян при падении вертолета в Стамбуле, заявил генконсул России Андрей Подъелышев, передает ТАСС.

«Мы пока не получали официальных данных относительно катастрофы вертолета в Стамбуле», — отметил он.

Пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова подчеркнула, что в данный момент сотрудники генконсульства уточняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Стамбуле рухнул вертолет. На борту находились семь человек, пятеро погибли при крушении. По предварительным данным, среди погибших — четверо граждан России, предположительно бизнесменов-иностранцев. Разбившийся вертолет Sikorsky S-76 принадлежал компании Eczacıbaşı Group, уточняет газета Yeni Şafak. По данным издания, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага.