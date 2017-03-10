У берегов Ливии задержано российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у берегов Ливии 5 марта было задержано российское судно с семью россиянами на борту, передает 10 марта РИА Новости.

«По поступающей информации, 5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз «Мерле». Судовладелец — компания «MT group» из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане России», — сказала дипломат.

Она сообщила, что «в настоящее время посольство России в Ливии, которое временно базируется в Тунисе, выясняет обстоятельства случившегося».

Ранее греческое судно «Паномарис», на котором находились девять человек, в том числе три россиянина, было захвачено у берегов Ливии.