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20:23 10.03.2017
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Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным
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Медведев призвал сделать курорты Северного Кавказа «френдли фор рашен»
19:38
Атаковавший людей с топором на вокзале Дюссельдорфа оказался выходцем из Косово
19:28
Папа Римский допустил привлечение пожилых женатых мужчин для службы в церкви
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Вице-президент «Роснефти», которого связывали с арестом Улюкаева, покинул компанию
19:15
В Колпино водитель легковушки въехал в ограждение и оказался в больнице
19:09
У железнодорожной станции Старый Петергоф сбили человека
19:01
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18:54
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта
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18:40
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18:37
СМИ сообщили о нападении с мачете в Дюссельдорфе
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Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа
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18:13
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10.03.2017 20:00

«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»

«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»
«Абсолют Банк»

«Петербургская Недвижимость» – лидер рынка строящегося жилья по количеству сделок, в том числе и с участием ипотеки. «Абсолют Банк» наградил компанию за плодотворное сотрудничество в 2016 году.

«Петербургская Недвижимость» является ключевым партнером банка. В свою очередь «Абсолют Банк» также входит в число стратегических партнеров компании по направлению ипотеки. В частности, банком аккредитованы строящиеся объекты компании Setl City в различных районах города и в популярных пригородах.

В рамках сотрудничества для клиентов «Петербургской Недвижимости» в «Абсолют Банке» – сниженная процентная ставка, ускоренная процедура подачи заявки на кредит, персональный ипотечный менеджер, индивидуальный подход в обслуживании.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
Справка ок омпании Setl City
 


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«Абсолют Банк»
10.03.2017 20:00

«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»

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«Абсолют Банк»
10.03.2017 20:00
«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»
«Петербургская Недвижимость» - лидер рынка строящегося жилья по количеству сделок, в том числе и с участием ипотеки. «Абсолют Банк» наградил компанию за плодотворное сотрудничество в 2016 году.
ГК Эталон
10.03.2017 17:00
Началось активное строительство квартала «Галактика»
10 марта 2017 года на строительной площадке крупнейшего на сегодняшний день объекта Группы компаний «Эталон» в Санкт-Петербурге - «Галактики» - прошла традиционная церемония заливки первого бетона, символизирующая начало активного строительства квартала.
«Образцовый квартал 3»
10.03.2017 16:49
Скоро начнется строительство ЖК «Образцовый квартал 3»
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На канале "Санкт-Петербург" вышел сюжет о малоэтажном жилом районе "Шотландия"
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ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
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