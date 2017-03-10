«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»

«Петербургская Недвижимость» – лидер рынка строящегося жилья по количеству сделок, в том числе и с участием ипотеки. «Абсолют Банк» наградил компанию за плодотворное сотрудничество в 2016 году.

«Петербургская Недвижимость» является ключевым партнером банка. В свою очередь «Абсолют Банк» также входит в число стратегических партнеров компании по направлению ипотеки. В частности, банком аккредитованы строящиеся объекты компании Setl City в различных районах города и в популярных пригородах.

В рамках сотрудничества для клиентов «Петербургской Недвижимости» в «Абсолют Банке» – сниженная процентная ставка, ускоренная процедура подачи заявки на кредит, персональный ипотечный менеджер, индивидуальный подход в обслуживании.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка ок омпании Setl City

