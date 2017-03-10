Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru Сейчас она уже не действует.
На смену пришел более простой способ. Купить билет на поезд можно теперь на сайте партнера www.ufs-online.ru при помощи технологии Masterpass от международной платежной системы Mastercard. Для этого потребуется всего несколько действий:
После выбора билета и заполнения данных необходимо выбрать Masterpass в «Других способах оплаты»;
В открывшемся окне Masterpass выбрать «Банк «Санкт-Петербург»;
Ввести логин и пароль от интернет-банка;
Выбрать карту для оплаты покупки и подтвердить покупку интернет-кодом.
Впоследствии не потребуется каждый раз заново вводить данные. Благодаря интеграции интернет-банка с MasterPass, при совершении покупки в интернет-магазинах интернет-банк может запоминать и хранить с соблюдением всех стандартов безопасности информацию о том, в каком магазине какой картой вы расплатились и т.д.