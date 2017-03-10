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10.03.2017 13:56

Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass

Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru Сейчас она уже не действует.

На смену пришел более простой способ. Купить билет на поезд можно теперь на сайте партнера www.ufs-online.ru  при помощи технологии Masterpass от международной платежной системы Mastercard. Для этого потребуется всего несколько действий:

После выбора билета и заполнения данных необходимо выбрать Masterpass в «Других способах оплаты»;

В открывшемся окне Masterpass выбрать «Банк «Санкт-Петербург»;

Ввести логин и пароль от интернет-банка;

Выбрать карту для оплаты покупки и подтвердить покупку интернет-кодом.

Впоследствии не потребуется каждый раз заново вводить данные. Благодаря интеграции интернет-банка с MasterPass, при совершении покупки в интернет-магазинах интернет-банк может запоминать и хранить с соблюдением всех стандартов безопасности информацию о том, в каком магазине какой картой вы расплатились и т.д.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass

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