На фиолетовой ветке метро поезда идут с задержкой

Пассажиры петербургской подземки днем 10 марта добираются до центра города дольше обычного из-за неисправного светофора. Как сообщили в районе часа дня читатели «Фонтанки», поезда в сторону станции «Комендантский проспект» идут с увеличенными интервалами.

Один из пассажиров жалуется, что от «Бухарестской» до «Звенигородской» поезд стоит на каждой станции по 5-6 минут. В справочной метрополитена «Фонтанке» сказали, что информация о проблемах с движением не поступала. Но позже подтвердили, что поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправного светофора.