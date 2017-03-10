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10.03.2017 13:40
2 Комментариев

Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте

В Петербурге началась демонстрация прототипа Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ). Сбоев пока нет.

Как рассказали «Фонтанке» 10 марта в комитете по информатизации и связи, демонстрация продлится 10 дней. Тестируются  автомат разовой продажи билетов, информационное табло, валидаторы, датчики пассажиропотока, устройство контроля оплаты проезда контроллером и центральный бортовой компьютер. После этого подрядчик  представит комплект отчетных документов в соответствии с контрактом на выполнение второй очереди работ по созданию КИСУ.

В конце августа 2016 года комитет по информатизации и связи объявил конкурс на разработку прототипа системы. Комиссия допустила лишь одного участника из пяти («НТЦ Измеритель», входит в группу «Штрих»), в результате одна из компаний подала жалобу на конкурсную документацию. УФАС заняло сторону жалобщиков, и потенциальный победитель также был отстранен. Сам конкурс был признан несостоявшимся, а когда его объявили вторично, «НТЦ Измеритель» стал единственным участником. Стоимость второго этапа («Эскизный проект») составляет почти 28 млн рублей. Ранее общие расходы на запуск КИСУ оценивались в 12 млрд рублей.

О планах по созданию КИСУ в Смольном заговорили в 2015 году. Предполагается, что она будет включать в себя систему безналичной автоматизированной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (САОП). В целом этот комплекс заменит существующую автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом  и систему электронного контроля оплаты проезда. Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, какие функции заложены в концепцию КИСУ.


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комментарии пользователей (2)
MorganSpb
10 марта 2017 г. 14:47
olezzzka: да вы что, тут наверное полюбому особая запатенованная технология, и отчисления будут кому надо идти, как в московском метро. Ну а коротко, то хороший распил.
olezzzka
10 марта 2017 г. 14:41
Почему бы сразу не сделать нормально, подсмотреть уже готовые варианты в других странах и сделать логичную понятную всем систему. 1. почему желтая стрелка на валидаторе означает, что платеж принят, а не к примеру зеленая галочка?! 2. Почему потом подходит контролер? 3. Почему я не вижу сколько сняли в транспорте или маршрутке. Нужна идея, а тут как будто просто, что то придумали вводим, придумали вводим... как дети...
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