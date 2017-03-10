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10.03.2017 17:26
Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал
Помилование президента: работа над ошибками правосудия или начало предвыборной кампании? Что для Навального - разоблачение, для Медведева - профит. Новые русские сериалы: серий много, а посмотреть нечего. Итоги уходящей информационной недели подводит писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов.
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