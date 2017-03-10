Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ

Стритрейсерша Мара Багдасарян по обвинению в подделке документов 10 марта приговорена судом к одному году исправительных работ с удержанием 15 процентов дохода в пользу государства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда в Москве.

«С учётом личности Багдасарян суд считает, что наказание ей должно быть назначено в виде исправительных работ», – заявил судья.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде суд оставил в силе до вступления приговора в силу. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние подсудимой. Отягчающих обстоятельств для Багдасарян суд не нашел.

Дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает, что максимальное наказание не может быть выше 2/3 от максимального.