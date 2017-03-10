Певица Максакова удалена с сайта Мариинского театра

С сайта Мариинского театра исчезло досье на певицу Марию Максакову. Зачистка страницы совпала с сообщениями об увольнении оперной дивы из академии Гнесиных.

На сайте Мариинки Максакова была представлена в разделе «Солисты оперы, меццо-сопрано». В настоящее время ее персональная страница выдает ошибку «404».

В пресс-службе в ответ на просьбу "Фонтанки" прокомментировать текущий статус трудоустройства Марии Максаковой сослались на более давнюю цитату Валерия Гергиева, в которой он заверял СМИ, что постоянного контракта с театром у певицы никогда не было, ее всегда приглашали исполнять конкретные партии.

Накануне СМИ сообщили об увольнении Максаковой из Российской академии музыки имени Гнесиных. Основанием послужили прогулы певицы, которая преподавала на кафедре сольного пения.

Ранее Максакова была исключена из «Единой России». Она со своим мужем Денисом Вороненковым покинула страну и перебралась на Украину после окончания их депутатских полномочий. В отношении Вороненкова возбуждено уголовное дело по мошенничеству.

После скандального отъезда Максакова подтвердила, что имеет двойное гражданство. Она уверяла, что в Госдуме знали об этом факте, но «Единая Россия» все равно допустила певицу до выборов в 2011-м. Судя по квитку ФМС, присланному Максаковой в редакцию «Медузы», она уведомила российские власти о двойном гражданстве лишь в 2014 году.