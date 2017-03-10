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10.03.2017 13:10
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ЗакС хочет снизить порог для стратегических инвесторов и частично раскрыть информацию о них

В Законодательном собрании Петербурга подготовили поправки к законопроекту о стратегических инвесторах. Изменения 10 марта поддержал комитет по законодательству горпарламента.

Согласно предложениям депутатов, будет снижен объем инвестиций, необходимых для признания проекта стратегическим: для промышленности и транспортной инфраструктуры – с 3 до 2  млрд рублей, для сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, инновационной деятельности и туризма – с 1,5 до 1 млрд рублей.

Кроме того, вводится положение, согласно которому стратегическими инвесторами смогут стать объединения юридических лиц без дополнительной регистрации нового юрлица.

В поправках, помимо прочего, предлагается установить, что соглашение о стратегическом партнёрстве не может быть конфиденциальным. Напомним, ранее депутаты не могли получить информацию об условиях взаимодействия города с инвестором по проекту ЗСД именно из-за признания текста документа содержащим коммерческую тайну.

Также в поправках прописана возможность признания стратегическим проекта по переустройству объектов тепло-, электро- и газоснабжения с целью освобождения занимаемых ими территорий и охранных зон для строительства объектов социального и жилого назначения.

На заседании комитета по законодательству депутаты признали изменение перспективным для развития города:

"Мы – второй город в стране. Земля у нас дорогая. При этом ещё с советского времени город окружает энергетический пояс, в том числе ЛЭП. Большой объем площадей выпадает из хозяйственного оборота. Вопрос только о возмещении затрат сетевым компаниям",- отметил в ходе обсуждения депутат Александр Рассудов.

Добавим, что в первом чтении законопроект о стратегических инвесторах был принят 18 января 2017 года. В нем вводилось уточнение правового регулирования стратегических инвестиционных проектов и деятельности стратегических инвесторов в Санкт-Петербурге: в документе разъяснялось, что перечень приоритетных направлений стратегических инвестиционных проектов становится закрытым, ужесточаются требования к стратегическим инвесторам, устанавливается срок действия их статуса и определяются основания и механизм его лишения.


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