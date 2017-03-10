ФСБ опровергла арест экс-главы свердловского Минздрава в Пулково

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский заявил, что его не вызывали ни на какие допросы. Силовики тоже подтвердили, что экс-чиновника в аэропорту Петербурга не задерживали.

Утром 10 марта портал URA.Ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах написал, что Белявского этапировали в СИЗО «Лефортово» после того, как сотрудники ФСБ задержали его в Пулково.

Между тем в центре общественных связей ФСБ РФ порталу E1.RU сообщили, что не располагают информацией об аресте бывшего свердловского министра. Сам Белявский в телефонном разговоре со Znak.com пояснил, что в отношении него не ведутся никакие следственные мероприятия.

Аркадий Белявский ушел в отставку с поста министра здравоохранения Свердловской области в мае 2016-го. Проработав в этой должности около семи лет, Белявский написал заявление об уходе.