В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов

В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает ограничить использование вейпов и кальянов и запретить их продажу несовершеннолетним. Информация по документу указана в электронной базе Госдумы, сообщает 10 марта РБК.

Авторами инициативы являются сенаторы Лариса Тюрина, Валерий Рязанский и сенатор Эдуард Исаков.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторы проекта заявили, что цель законопроекта — «совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий использования электронных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым».

Проект закона предлагает ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Кроме того, авторы выступают за ограничение рекламы электронных курительных изделий и кальянов. Также авторы выступили за ограничение торговли кальянами и вейпами и введение запрета на продажу данных изделий несовершеннолетним.

Авторы закона отметили, что использование электронных курительных изделий «является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики».

«Принятие и реализация проекта федерального закона способны привести к снижению как потребления табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов», — заключили авторы проекта.