В Петербурге покажут спектакль, созданный многодетными мамами

В Петербурге на сцене театрально-концертной площадки «Скороход» состоится показ спектакля, созданный многодетными мамами, которые на протяжении последнего месяца участвовали в социальном проекте «Спасибо мамам».

«Спасибо мамам» — это театральный курс основ теневого, кукольного театра и актёрского мастерства, придуманный мамами для мам. «Спасибо мамам» — совместный социальный проект двух организаций: программу провел отлично зарекомендовавший себя «Мамтеатр», а благотворительный проект «Спасибо!» выдал стипендии 25 многодетным мамам.

В спектакль вошли этюды и театральные номера, созданные мамами. Режиссёром курса для многодетных мам являются Екатерина Гороховская (режиссёр спектаклей в театре «Мастерская», «Театра за Чёрной речкой» и пр), Анна Бессчастнова (режиссёр спектаклей в «Театре на Васильевском», семейного театра «Четыре руки», постановщик спектаклей в театрах других городов России.), а также приглашенные педагоги – актрисы Маргарита Смирнова и Елена Садкова.

Показ спектакля состоится 12 марта в 11:30 (м. «Московские ворота», Московский проспект 107 к.5, 4 этаж).