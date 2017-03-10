Смольников пропустил тренировку «Зенита» перед матчем с «Амкаром»

Защитник Игорь Смольников пропустил тренировку «Зенита» перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу против «Амкара». Петербургская команда сегодня, 10 марта, продолжает на тренировочной базе в Удельном парке подготовку к игре, которая пройдет в Перми 12 марта.

Отметим, что Смольников также ранее не ездил с командой в Москву на матч 18-го тура против ЦСКА. Кроме того, уже по ходу сегодняшнего занятия «Зенит» лишился еще одного защитника – Николаса Ломбертса. Футболист покинул тренировку, жалуясь на боль в руке.

Напомним, «Зенит» продолжает занимать второе место в чемпионате России, отставая от «Спартака» на 5 очков. В предыдущем матче петербуржцы сыграли с ЦСКА вничью, с нулевым результатом.