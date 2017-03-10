В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту
В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет, сообщает Hurriyet Daily News. На борту находились семь человек, пятеро погибли при крушении.
По предварительным данным, среди погибших — четверо граждан России, предположительно бизнесменов-иностранцев.
Разбившийся вертолет Sikorsky S-76 принадлежал компании Eczacıbaşı Group, уточняет газета Yeni Şafak. По данным издания, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага.
Вертолёт упал на шоссе в районе Бююкчекмедже.
Источник: "Медуза"