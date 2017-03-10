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10.03.2017 12:29

Московская полиция не узнала Ильдара Дадина в лицо

Стала известна причина задержания Ильдара Дадина в центре Москвы. Столичная полиция не узнала активиста в лицо и доставила в отдел для установления личности.

Напомним, утром 10 марта Дадин вышел с одиночным пикетом к зданию ФСИН России на Житной улице. В руках он держал плакат «В отставку главу УФСИН Карелии Александра Тереха, замглавы УФСИН Алексея Федотова, начальника ИК-7 Сергея Коссиева». В этой колонии в Сегеже Дадин отбывал наказание и, по его утверждению, подвергался пыткам. После огласки Верховный суд пересмотрел его приговор и признал его неправосудным, а возбуждение уголовного дела за неоднократное нарушение правил проведения митинга – незаконным.

Во время пикетирования к активисту подошли полицейские, не узнали его в лицо и пожелали удостоверить его личность. Паспорта или справки об освобождении Дадин не имел, поэтому был доставлен в ОВД по району Якиманка Центрального административного округа Москвы.

Как сообщила «Фонтанке» супруга оппозиционера Анастасия Зотова, она доставила паспорт в отдел, и Ильдар был отпущен.


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Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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