СМИ нашли причину крушения самолетов на «Адмирале Кузнецове»

Причиной крушения военных самолетов при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов» был обрыв тросов, один из которых мог быть некачественным, сообщил источник РИА Новости 10 марта. Ранее Минобороны опровергало эту версию.

По словам источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, палубные истребители МиГ-29К и Су-33 при посадке на «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии выкатились с палубы и упали в море из-за обрыва тросов аэрофинишеров. В случае с МиГ-29К трос оборвался из-за посадки самолета под критическим углом, а при посадке Су-33 все происходило в штатном режиме, однако речь может идти о некачественном тросе, сообщил собеседник агентства.

«В обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», — сообщил он, указав, что детальный анализ причин обрывов будет установлен лишь после изучения финишерных тросов на борту.

О том, что причиной катастрофы с Су-33 стал обрыв троса, 8 декабря сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, в случае с Су-33 трос системы торможения оборвался из-за отклонения по оси посадки истребителя, которое почти на полметра превысило предельно допустимое значение.

При этом указывалось, что самое важное было установить: самолет укатился, потому что трос порвался, или трос порвался, потому что самолет укатился.

В Министерстве обороны в этот же день заявили, что информация «Коммерсанта» «абсолютно не содействует действительности». «Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких предварительных выводов до завершения своего расследования не делала», — заявил представитель ведомства.

14 ноября прошлого года истребитель МиГ-29К из-за технической неисправности потерпел крушение во время захода на посадку на «Адмирал Кузнецов». Самолет выполнял тренировочный полет. Его пилот катапультировался и остался жив.

О падении в море другого самолета – Су-33 – при посадке на авианесущий крейсер Минобороны сообщило 5 декабря. В этом случае летчик также не пострадал.