Дзюба: Увольнение Луческу? Хотел бы, чтобы он остался

Слухи об увольнении главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу прокомментировал нападающий петербургской команды Артем Дзюба.

Сегодня, 10 марта, на тренировочной базе в Удельном парке «Зенит» продолжает подготовку к матчу 19-го тура чемпионата России по футболу против «Амкара», который пройдет 12 марта в Перми.

«Первый раз слышу, что Луческу хотят уволить. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался. Не могу говорить за всех, но у меня с Луческу отличные отношения», – заявил журналистам Дзюба.

Также спортсмен поделился ожиданиями от матча на Урале.

«Что делать с обороной «Амкара»? Мы работаем над этим, обдумываем. Сейчас бессмысленно что-то говорить. Завтра у нас будет собрание по поводу «Амкара». Тогда и будет все ясно. Понимаем, что из Перми нужно привозить три очка», – подчеркнул нападающий.

Напомним, «Зенит» продолжает занимать второе место в чемпионате России, отставая от «Спартака» на 5 очков. В предыдущем матче петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0) .