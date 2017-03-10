Кокорин: «Зенит» догонит «Спартак»

«Зенит» едет в Пермь за победой, заявил 10 марта нападающий петербургской команды Александр Кокорин. Также он прокомментировал шансы догнать «Спартак» в чемпионате.

«Завтра у нас будет собрание по поводу «Амкара», сейчас же сложно что-то сказать. Конечно, мы едем туда за тремя очками. Сможем ли мы догнать «Спартак»? У нас впереди игра с ними, потом у «Спартака» куча тяжелых матчей. Конечно, мы сможем их догнать», – заявил Кокорин.

Напомним, «Зенит» продолжает занимать второе место в чемпионате России, отставая от «Спартака» на 5 очков. В предыдущем матче петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА 0:0.