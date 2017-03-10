Экс-декан журфака СПбГУ Шишкина возглавит "Справедливую Россию" в Петербурге

"Справедливую Россию" в Петербурге может возглавить экс-депутат ЗакСа Марина Шишкина. Об этом "Фонтанке" 10 марта сообщили в пресс-службе партии. Рекомендацию назначить Шишкину председателем дал накануне президиум центрального совета отделения.

"В 2011 году «Справедливая Россия» была на подъеме, и каждый из нас, депутатов петербургского парламента, получил огромный бонус доверия горожан. Сейчас партия переживает не лучшие времена, и многие сулят ей трудное будущее, но слова о личном долге для меня – не пустой звук. Я верю, что любую партию определяют люди, их дела и поступки, и постараюсь в новом качестве быть нужной городу и петербуржцам", – цитируют в пресс-службе саму Шишкину.

Окончательное решение по кандидатуре руководителя будет принято на конференции регионального отделения партии 31 марта.

Напомним, в 2011 году Марина Анатольевна избралась в городской парламент по спискам "СР". В 2016 году выборы проиграла. До депутатской деятельности Шишкина 17 лет возглавляла факультет журналистики СПбГУ.