Стритрейсерша Багдасарян не знала, как получать больничный, и поэтому его подделала

Скандальная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян в суде созналась в покупке поддельного больничного и раскаялась. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Как заявил адвокат Багдасарян Давид Кемулария, ранее Багдасарян никогда не оформляла листок нетрудоспособности и не знает, как это делать.

«Она не понимала, что листок нетрудоспособности получается только в медицинском учреждении и по месту жительства, — сказал Кемулария. – Прошу не наказывать Багдасарян слишком строго и ограничиться штрафом».

Как заявил адвокат, в апреле Багдасарян предстоит пройти серьезную операцию. Однако оригиналы документов, подтверждающих это, предоставить не смог. По этой причине суд отказался приобщать данные материалы к делу.

В свою очередь прокурор потребовал признать Багдасарян виновной и назначить 320 часов обязательных работ.

Багдасарян обвиняется в предоставлении судебному приставу-исполнителю поддельного листка нетрудоспособности. Ранее она была приговорена примерно к 600 часам обязательных работ за неоплату многочисленных штрафов ГИБДД.