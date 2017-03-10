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10.03.2017 12:20
Патрик наш! Что означает включение покровителя Ирландии в месяцеслов?

Патрик наш! Что означает включение покровителя Ирландии в месяцеслов?

Святого Патрика, покровителя Ирландии и Нигерии, решением Священного синода включили в месяцеслов, то есть в список почитаемых РПЦ святых. Как это отразится на праздновании Дня Святого Патрика, который каждый год с размахом отмечается 17 марта, узнали у богослова Андрея Кураева и музыканта Алексея Белкина.

В ходе заседания Священного синода 9 марта был рассмотрен вопрос о включении в список почитаемых РПЦ святых из Центральной и Западной Европы. В частности, в этот список (месяцеслов) вошел и небесный покровитель Ирландии и Нигерии Святой Патрик. Отмечать день Святого Патрика РПЦ планирует 30 марта, тогда как из-за разницы календарей в Европе этот праздник традиционно отмечают 17-го числа.

О том, что означает включение того или иного святого в месяцеслов и как отметить День Святого Патрика по-православному, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал известный российский публицист и богослов, дьякон Андрей Кураев:

Аудиоподкаст эфира с дьяконом Андреем Кураевым о включении Святого Патрика в православный месяцеслов:

В свою очередь, лидер группы "Отава Ё" и организатор старейшего российского фестиваля в честь Дня Святого Патрика Алексей Белкин сообщил, что переносить фестиваль "День Святого Патрика в Петербурге" из-за решения синода не будут. В этом году он пройдет 18 марта в концертном зале "Аврора". Подробнее об этом читайте через неделю на "Афише Плюс". 

Аудиоподкаст эфира с музыкантом Алексеем Белкиным о 18-м фестивале "День Святого Патрика в Санкт-Петербурге":

 

 

 

 

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