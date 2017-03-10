В ЛНР задержали подозреваемых в причастности к убийству милиционера Анащенко
В самопровозглашенной Луганской народной республике были задержаны подозреваемые в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко, заявил 10 марта глава МВД ЛНР Игорь Корнет, передает РИА Новости.
По его словам, все задержанные принадлежат к силам специального назначения ВСУ, которые были «заброшены в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов».
Сообщается, что с задержанными проводятся следственные действия, их число не сообщается.
Источник: "Газета.ру"