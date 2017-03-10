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10.03.2017 11:50

В ЛНР задержали подозреваемых в причастности к убийству милиционера Анащенко

В самопровозглашенной Луганской народной республике были задержаны подозреваемые в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко, заявил 10 марта глава МВД ЛНР Игорь Корнет, передает РИА Новости.

По его словам, все задержанные принадлежат к силам специального назначения ВСУ, которые были «заброшены в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов».

Сообщается, что с задержанными проводятся следственные действия, их число не сообщается.

Источник: "Газета.ру"


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