В ЛНР задержали подозреваемых в причастности к убийству милиционера Анащенко

В самопровозглашенной Луганской народной республике были задержаны подозреваемые в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко, заявил 10 марта глава МВД ЛНР Игорь Корнет, передает РИА Новости.

По его словам, все задержанные принадлежат к силам специального назначения ВСУ, которые были «заброшены в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов».

Сообщается, что с задержанными проводятся следственные действия, их число не сообщается.