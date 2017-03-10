Квартал «Гольфстрим» аккредитован «Газпромбанком»

Все четыре корпуса получили аккредитацию от «Газпромбанка». Покупатели могут воспользоваться кредитом со ставкой от 11% годовых, при этом можно рассчитывать на максимальную сумму в размере до 45 млн. рублей. Для того, чтобы оформить ипотеку Вам необходимо внести первый взнос не менее 15% от общей стоимости жилья.

Напомним, что квартал «Гольфстрим» помимо «Газпромбанка» аккредитован «Сбербанком», «ВТБ24», «Санкт-Петербург», «Абсолют банком» и другими ведущими банками. На сегодня самое минимальное предложение по стоимости в комплексе – квартира-студия площадью 25,94 кв. метра от 2,08 млн. рублей.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»