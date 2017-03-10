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10.03.2017 11:50

Новый детский сад открылся в ЖК «GreenЛандия»

Новый детский сад открылся в ЖК «GreenЛандия»
Детский сад ЖК «GreenЛандия»

В жилом квартале «GreenЛандия», который компания Setl City возводит рядом с метро «Девяткино», начал работу детский сад «Новая история Greenland».

Он находится в уже заселенном доме на ул. Шувалова. Компания «Петербургская Недвижимость» предоставила помещения оператору на условиях аренды.

Детский сад и центр развития «Новая история Greenland» занимает первый и второй этаж корпуса 9а ЖК «GreenЛандия», который находится на ул. Шувалова, д.7. Это третий проект образовательного холдинга «Новая история»: два других ДОУ работают на Крестовском и Васильевском островах.

Занятия в детском саду уже начались. Продолжается набор в группы для детей разных возрастов: от 1 до 7 лет. Работает детский сад с 8:00 до 20:00, запись ведется на полный или неполный день. К основным занятиям воспитателей и преподавателей с детьми относятся развитие речи, знакомство с окружающим миром, лепка, рисование, поделки, физкультура, ритмика, музыка. Также открыты более 30 дополнительных направлений: спортивные, языковые (английский, немецкий, итальянский), танцевальные клубы, студию вокала, арт-студия и другие секции по развитию творческих и физических способностей. Например, уже сейчас можно посещать группы «Хореография», «Гимнастика», «Робототехника», «Шахматы» и другие. Работает «Малышковый клуб» для мам с детьми от 1 до 3 лет.

Для жильцов квартала «GreenЛандия» в детском саду «Новая история Greenland» действуют выгодные условия и дополнительные скидки на тарифы.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
Справка о компании Setl City
 


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10.03.2017 11:50
Новый детский сад открылся в ЖК «GreenЛандия»
В жилом квартале «GreenЛандия», который компания Setl City возводит рядом с метро «Девяткино», начал работу детский сад «Новая история Greenland». Он находится в уже заселенном доме на ул. Шувалова.
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