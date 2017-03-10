КС повысил компенсации за ремонт пострадавших в ДТП машин

Россиянин, чья машина пострадала в ДТП, должен получить компенсацию, которая позволит починить железного коня новыми деталями. Такое решение 10 марта в Петербурге провозгласил Конституционный суд. Он пояснил, как применять несколько статей Гражданского кодекса, регулирующего выплаты за ремонт автомобилей, передаёт журналист "Фонтанки".

Вплоть до 10 марта суды присуждали возмещение с учётом того, что испорченные запчасти уже были в употреблении. Это не позволяло полностью компенсировать вред, уверены четыре заявителя по делу – Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа. Они попали в аварии в 2014-2016 годах – не по своей вине. Страховщики вернули лишь сниженную стоимость повреждённых деталей. Чтобы официально отремонтировать машины новыми запчастями, инициаторам процесса пришлось доплачивать из собственного кармана. Такая схема несправедлива, полагают они.

КС сегодня высказал такую же точку зрения. «После возмещения вреда потерпевший должен находиться в том же положении, в котором он бы находился, если бы его право не было нарушено», – отмечено в постановлении. Выплата разницы между ценой бывших в употреблении и новых деталей возлагается на виновников аварии, следует из бумаги. При этом российские суды должны следить за тем, чтобы сохранялся «баланс интересов» пострадавшего и «лица, действиями которого причинён ущерб». «Должны приниматься во внимание реальные, то есть необходимые, экономически обоснованные и отвечающие требованиям завода-изготовителя, расходы», – подчеркнули в КС. В случае, если виновник ДТП считает, что компенсация завышена, он может приводить доказательства в пользу своей точки зрения.

В резолютивной части решения КС признал, что статьи 1064, 1072, 1079 Гражданского кодекса, которые оспаривали Аринушенко, Береснева, Реутов и Середа, конституционны, но часто применялись неправильно. С 10 марта суды имеют право опираться на эти нормы только в том толковании, которое дал КС. Все инициаторы процесса могут рассчитывать на пересмотр своих дел в судах общей юрисдикции и повышение компенсаций.